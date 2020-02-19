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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Kavala’ya gözaltı kararına saygılarını sundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işadamı Osman Kavala hakkında dün Gezi davasından tahliye kararı verildikten hemen sonrra 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmasından gözaltı kararı verilmesi için, “Saygı duymak lazım” dedi.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: “(Gezi eylemleri için) PKK terör örgütünün uzantısı olan biri (Sırrı Süreyya Önder’i kast ediyor) gelip sahip çıkıyor. Bay Kemal de önünü açıyor. Bu, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (işadamı Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.”

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AKP grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavala’nın gözaltı kararına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “İşine gelen yargının verdiği olumlu karara, ‘Yargı iyi karar verdi.’ derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti, Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymak lazım.”

Darbe söylentileri yerli kampana, oyuna gelinmesin’

Darbenin ‘vatana millete ihanet’ olduğunu söyleyen Erdoğan, “Darbe söylentileri yeni kampanya, oyuna gelinmesin” dedi.

Erdoğan, darbe gibi bir olasılığın söz konusu olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı. 15 Temmuz’u yaşatanlara da gereken cevabı benim milletim verdi. Bundan sonra da böyle bir şeyde bunlar bunun katbekat fazlasıyla bedelini öderler. Bunun bir defa adını bile anmak bize haramdır.”

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‘Darbe-tonik’

Darbe dedikoducuları hakkında yazmak istemezdim. Ne var ki iktidar medyasının ‘darbe söylentisi kampanyası’nın vardığı seviye beni bu konuya ilgisiz kalmaktan alıkoydu; dedikodu kampanyasının siyasi maksadı hakkında yazmak kaçınılmaz oldu.

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