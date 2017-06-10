Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Erdoğan, ‘Katar krizi’ için tarih verdi: Ramazan bayramına kadar çözülmeli


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Katar krizi’nin Ramazan bayramına kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

El Halife ile Erdoğan. (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan, bugün İstanbul’daki Huber Köşkü’nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife’yle 1,5 saat görüştü.

Görüşmenin ardından el Halife’yle basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesine çalıştıklarını’ söyledi.

Türkiye’nin ‘sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarını sürdüreceğini’ aktaran bakan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle Ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce Ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz.”

Katar’daki Türk üssü

Çavuşoğlu, Katar’a üs kurma kararının 2014’ten bu yana devam eden bir sürecin parçası olduğunu ifade ederek, üssün amacını şu sözlerle anlattı: “Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar’da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz, isteriz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz.”

‘Net sonuç lazım’

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, görüşmede ‘Katar’ın izlediği politikaların ülkelerini bu tavrı almaya ittiğini, Katar’ın politikalarının ve gittiği yolu değiştirmesi gerektiğini, sorulara karşılık vermesi ve kendileriyle -bir daha tekrarlanmamasını garanti edecek şekilde- net bir sonuca ulaşması gerektiğini’ ilettiklerini kaydetti.

Bahreyn’in teklifi

el Halife, Türkiye’nin ‘bölgedeki herhangi bir tehdit karşısında Körfez ülkelerinin yanında yer almasını ve müttefiki olmasını istediklerini ifade ettiklerini’ anlatarak şunları söyledi: “Dışişleri bakanı kardeşim de bunu tekrarlayan ifadeler kullandı. Bu üssün, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenlik ve istikrarını sağlamak için kurulduğunu ve kimseye karşı kullanılmayacağını vurguladı. Biz bu ifadeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu üs, 2014’te varılan anlaşma gereğince, bölge ülkelerini gelebilecek tehlikelere karşı korumak üzere kurulmuştur ve bugün Katar’la aramızda yaşananlarda bir etkisi yoktur.”

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukaya Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Katar’da marketlere Türk ürünleri ulaştı

‘Gelirsem iktidardan düşerim’: Katar emirinin Türkiye ziyareti iptal

Erdoğan, ‘Şahit olmadım’ demişti: Trump’a göre Katar teröre ‘üst düzey’ destek veriyor

Katar’a ablukaya ‘tezgah’ diyen Erdoğan: Teröre destek verdiklerine şahit olmadım

ABD, Katar’a ablukanın hafifletilmesini istedi

Katar krizinde ikinci ziyaret: Bahreyn dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor

Dört ülkeden yeni hamle: Katar’a karşı bildiri ve 59 kişilik terör listesi yayınlandı

Katar’daki üsse, 250 Türk askerinin yanısıra savaş uçağı ve gemi de gönderilecek

BAE’li diplomat: Katar, Körfez ile Türkiye, İran ve İslamcı aşırıclar arasında tercih yapmalı

BAE’den Katar’a: Türkiye ve İran’dan yardım istemek trajik ve komik

Diplomatik tecride alınan Katar ‘gönül koydu’: Böylesini düşmandan bile görmedik

Hükümetten ‘acil’ hamle: Katar’a asker gönderme anlaşması kabul edildi

Körfez ablukasındaki Katar, gıda ve su tedariki için Türkiye ve İran’la temasta

Katar’a diplomatik tecrite Ürdün de katıldı

Erdoğan’a göre Katar’a ‘oyun’ oynanıyor: Arkasında kim olduğunu bulamadık

Bakan Zeybekci’nin ‘içi rahat’: Katar krizi Türkiye’ye sıçramayacak

Körfez’in diplomatik tecrite aldığı Katar, ‘oturup konuşmak’ istiyor

Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı

Türkiye hevesliydi ama Katar ‘arabulucu’ olarak Kuveyt’i tercih etti

Erdoğan arabulucuğa soyundu: Katar krizinde liderlerle telefon trafiği

Maldivler de yetişti: Katar’la diplomatik ilişkileri kesti

Türkiye’den ilk Katar yorumu: Üzgünüz, krizin çözülmesi için her tür desteği veririz

Körfez’deki krizin perde arkası: Siber saldırı ve Trump’ın ziyareti etkili oldu

Katar Körfez’e karşı savunmada: Karalama kampanyasının hedefi vesayet altına almak

Yaptırımlar başladı: Etihad ve Flydubai, Katar uçuşlarını durduruyor

Kervana Yemen de katıldı: Katar’la diplomatik ilişki kesildi

Dört Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti: Gerekçe teröre destek

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...