Erdoğan, ‘Katar krizi’ için tarih verdi: Ramazan bayramına kadar çözülmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Katar krizi’nin Ramazan bayramına kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bugün İstanbul’daki Huber Köşkü’nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife’yle 1,5 saat görüştü.

Görüşmenin ardından el Halife’yle basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesine çalıştıklarını’ söyledi.

Türkiye’nin ‘sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarını sürdüreceğini’ aktaran bakan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle Ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce Ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz.”

Katar’daki Türk üssü

Çavuşoğlu, Katar’a üs kurma kararının 2014’ten bu yana devam eden bir sürecin parçası olduğunu ifade ederek, üssün amacını şu sözlerle anlattı: “Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar’da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz, isteriz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz.”

‘Net sonuç lazım’

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, görüşmede ‘Katar’ın izlediği politikaların ülkelerini bu tavrı almaya ittiğini, Katar’ın politikalarının ve gittiği yolu değiştirmesi gerektiğini, sorulara karşılık vermesi ve kendileriyle -bir daha tekrarlanmamasını garanti edecek şekilde- net bir sonuca ulaşması gerektiğini’ ilettiklerini kaydetti.

Bahreyn’in teklifi

el Halife, Türkiye’nin ‘bölgedeki herhangi bir tehdit karşısında Körfez ülkelerinin yanında yer almasını ve müttefiki olmasını istediklerini ifade ettiklerini’ anlatarak şunları söyledi: “Dışişleri bakanı kardeşim de bunu tekrarlayan ifadeler kullandı. Bu üssün, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenlik ve istikrarını sağlamak için kurulduğunu ve kimseye karşı kullanılmayacağını vurguladı. Biz bu ifadeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu üs, 2014’te varılan anlaşma gereğince, bölge ülkelerini gelebilecek tehlikelere karşı korumak üzere kurulmuştur ve bugün Katar’la aramızda yaşananlarda bir etkisi yoktur.”

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukaya Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.