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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Kasımpaşa’dan seslendi: Dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri

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Kasımpaşa Tüneli’nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PYD ve YPG’yi kastederek, “Dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri” dedi.

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili bilgi veren Erdoğan, Türkiye’nin kendi güvenliği ve kardeşlerinin huzuru için üzerine düşeni yaptığını belirterek “394 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

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Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin katettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken, anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze, dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Suriye’deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde, bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Güneş balçıkla sıvanamayacağı gibi, bu hakikatler de inkârla ortadan kalkmaz.”

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1- TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sekizinci gününe girdi.
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