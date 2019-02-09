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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Kartal’da çöken binada: Buradan almamız gereken dersler var

Kartal’da çöken binanın enkazını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Buradan almamız gereken birçok dersler var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gün önce Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’a geldi.

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Erdoğan çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yeşilyurt Apartmanı’nda yaşayan vatandaşların beklediği çadırı ziyaret etti.

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Erdoğan, incelemenin ardından enkaz alanından ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Ama tabii buradan almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD… Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün bu çalışmalardan sonra kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız” dedi.

Erdoğan daha sonra yaralıların tedavi gördüğü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçti.

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