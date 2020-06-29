Erdoğan ‘Kararlıyız’ dedi: AKP’nin ‘çoklu baro’yu içeren kanun teklifi Meclis’e geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çoklu baro’yu içeren kanun teklifinin yarın Meclis’e getirileceğini açıkladı.

Baro yöneticileri, kanun teklifine karşı Ankara’ya yürümüştü. (Fotoğraf: AA/Arşiv)

Erdoğan başkanlığında, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı üç saatten uzun sürdü.

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Cumhurbaşkanı, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu:

*Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.

*Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

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Ödenek bir ay daha devam

*Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık. Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanma süresini bir ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de bir ay daha devam edecek

*Irak’a yarın tıbbi malzeme gönderilecek.

*Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

‘Çoklu baroda kararlıyız’

*Barolarla ilgili kanun teklifi yarın veriliyor. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz.

‘Sapkınlık sergileyenlere tavır almaya davet ediyorum’

*Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler.

*İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini, Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum.

*Türkiye güvenliğine, ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli yapısını hedef alan saldırılar karşısında mücadele edecek güce sahiptir.