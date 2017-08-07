‘Reis’ kararlı: Teşkilatta değişim şart, dava adamı olmayan yöneticilik yapamaz

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AKP’nin genel başkanı sıfatıyla parti teşkilatlarına yönelik ‘metal yorgunluğu’ uyarısını yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘kapsamlı değişim’de kararlı olduğunu söyledi.

‘Genel başkan olarak kararlıyım’

Rize il danışma meclisindeki konuşmasında “Asıl imtihanımız 2019 seçimleri olacak” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Yüzde 50’nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu referandumda ve bir önceki seçimlerinde gördük. Bu tablo AK Parti olarak 2019’a çok sıkı bir şekilde hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Teşkilatlarımızdaki metal yorgunluğunu çeşitli defalar gündeme getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız. Genel başkan olarak bu konuda kararlıyım.”

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‘Yahu mütevazı ol mütevazı’

Cumhurbaşkanı, “Sizi gönül erleri olarak görüyorum. Akıncılar olarak görüyorum. Siz elektrik verip, elektrik alacaksınız” diye seslendiği partililerden mütevazı olmalarını istedi: “Ben belediye başkanıyım diye havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanında havasından geçilmiyorsa yandık. Yahu mütevazı ol mütevazı. Tevazu ehli olacağız. Halkımızla kucaklaşacağız, bütünleşeceğiz. Nerede bir fakir, fukara, garip gureba var onlara ulaşacağız. Onların sorunlarını kendi sorunumuz bileceğiz ve çözmeye çalışacağız. Bunu başardığımız anda yüzde 50+1 değil Allah’ın izniyle çok daha ötesinde oy alarak biz iktidarız.”

‘Gönül kapısı gönül koymaya gelmez’

‘Bencillik batağında çırpınan defolu kişiler’le bu mücadeleyi yürütemeyeceklerini dile getiren Erdoğan, kapılarının herkese açık olduğunu ifade etti: “Hiçbir kardeşimizi de ‘sen kenarda dur’ diyemeyiz. Çalışacak kim olursa olsun hepsine kapımızı açacağız. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait kusura bakmayın bir kapı değildir. Kapımız hep açık olacak, çünkü bu kapı gönül kapısıdır. Gönül kapısı gönül koymaya gelmez.”

‘Davası olmayan yöneticilik yapamaz’

Partide görev alacakların ‘şu bakanın, bu grubun değil davanın adamı’ olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Davası olmayan, milletimizin tamamını kucaklamayan hiç kimse AK Parti’de yöneticilik yapamaz. 15-25 yılın öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti’de etkinlik kurmaya çalışan herkes karşısında bu kardeşinizi bulur” ifadelerini kullandı.

‘Vefa borcumuz var, kapıda bırakamayız’

Konuşmasının devamında partinin kuruluşunda görev alanlarla şu andaki kadrolar arasındaki ilişkiye de değinen AKP genel başkanı şunları söyledi: “Ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizle şu andaki kadrolarımızın bir defa irtibatı, ilişkisi çok daha kavi bir şekilde devam etmeli. İhanet etmedikleri sürece onları kapıda bırakamayız. Biliyorsunuz Bedir farklıdır, Uhud farklıdır. Bu inceliği bir kenara koymayacağız.”