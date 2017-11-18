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Erdoğan kararlı: İdlib’de attığımız adımı Afrin’de de atacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de atılan adımın Afrin’de de atılacağını söyledi.

Afrin’den genel görünüm… Fotoğraf: Reuters

TSK birlikleri geçen ay Suriye’de cihatçıların elindeki İdlib kentine girerek mevzi almıştı.

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Erdoğan bugün Rize’de halka hitap ederken, “İdlib’de attığımız adımı Afrin’de de atacağız. Kim ki bize tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik, geldik. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan dün de hedefe YPG’nin elindeki Afrin’e koyarak şöyle demişti: “Bizim için Afrin çok daha önemli. Afrin’i PYD ve YPG’den temizlememiz gerekiyor. Oradaki gözleme noktalarında biz hakim unsur olarak bulunacağız, buna mecburuz. Eğer bulunmazsak burayı farklı terör grupları işgal etme yoluna girerler. ABD’nin verdiği sözlerin büyük kısmını tutmaması bizim için büyük hayal kırıklığı oldu, Afrin’de aynı şeyi yaşamak istemiyoruz.”

Afrin Suriye’deki Kürt kantonlarından biri ve halen YPG’nin elinde.

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