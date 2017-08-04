Erdoğan ‘kararlı’: Dinini bilen kuşaklar yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘dinini bilen kuşaklar’ yetiştirmekte ‘kararlı’ olduğunu söyledi.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden ibadete açılan Yıldız Hamidiye Camii töreninde konuşan Erdoğan, “Bu eser İstanbul için gerçekten müstesna bir eser. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele diyor topraklarımızı kanlarımızla suluyoruz. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar dikkat edin mabedetlerimizi hedef alıyorlar” dedi.

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Darbe girişimi sırasında camilerin rolüne değinen Erdoğan, “Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Dinini, kültürünü bilen kuşaklar yetiştirmekte kararlıyız. Eksikler olabilir ama eksikleri kısa sürede tamamlayacağımıza eminim” diye konuştu.