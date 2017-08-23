Erdoğan kapıyı kapattı: İşimize bakalım, erken seçim israf olur

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandumun ardından dönem dönem gündeme gelen erken seçim iddiası için “İşimize bakalım. Erken seçim yaparsak israf olur” dedi.

16 Nisan’daki partili cumhurbaşkanlığı referandumunda bir sonraki seçimin 2019’da yapılması belirlenmişti. Ancak referandumdan bu yana erken seçime gidildiği yönündeki iddialar son bulmuş değil.

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, önceki hafta katıldığı NTV yayınında erken seçim ihtimalinin gündemde olmadığını söylemişti.

Erdoğan, Ürdün gezisi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın aktardığına göre cumhurbaşkanı “Erken seçim mi olacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İşimize bakalım. Erken seçim yaparsak israf olur. İşimize bakmamız lazım.”