Erdoğan: Kapıları zorlayıp geçenler 18 bin oldu

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz” dedi.

İstanbul’daki milletvekilleri buluşmasında konuşan Erdoğan “Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir” dedi.

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Erdoğan konuşmasının bir bölümünde İdlib’deki saldırılarda hayatını kaybeden asker sayısının önce 34’e sonra 36’ya çıktığını söyledi, ancak bu bilgi daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geçilen basın metninde 34 olarak düzeltildi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1.5 milyonu şu anda sınırımızdadır.

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3.7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz.

(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye’ye çevirecektir.

Bugün Suriye’yi fiilen üçe bölenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.

Suriye’de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor.

Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz.”

Türkiye’nin İdlib’deki saldırıdan sonra Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine açmasına da değinen cumhurbaşkanı, sınırı geçen sığınmacı sayısının 18 bini bulduğunu, bunun bugün 25-30 bine çıkabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Ne dedik aylar önce? ‘Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.’ Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız.”

Türkiye’nin farklı noktalarından birçok kişi Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışıyor.

Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye’de tüm sınır hattımız boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bize verilen söz neydi? YPG, PYD’yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar.”