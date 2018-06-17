Erdoğan ‘Kanal İstanbul’u savundu: Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesini savundu: “Bugün Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı’dır.”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce proje için “Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabii ki durduracağım Kanal İstanbul’u. Ne işimiz olur?” demiş, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da göreve gelmesi halinde projeyi devam ettirmeyeceğini söylemişti.

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Cumhurbaşkanı, her mitinginde Kanal İstanbul projesine değinip muhalefet liderlerini eleştiriyor.

Yenikapı mitinginde konuşan Erdoğan, İnce’nin “Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?” sözünü hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı’dır. Süveyş Kanalı, Mısır’ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz. Çıkıyor hala bakıyorsun ileri geri bol bol yalandan konuşuyor. Gerçekleri söyle. Hayatınızda zaten bir şey yok. Gereğini zaten bir hafta sonra yapacağız.”