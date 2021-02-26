Erdoğan: Kanal İstanbul’u hayata geçireceğiz dünya hayran hayran izleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’u yapacaklarını söylerken ‘inadına’ ifadesini kullanmasını, “İstanbul’a güzellik kazandıracağız bu yeni değil” anlamında kullandığını belirterek dünyanın projeye hayran kalacağını ifade etti.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da cuma namazı çıkışında soruları yanıtlayan Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında sarfettiği, “İnadına yapacağız” açıklaması sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelen açıklamaların anımsatılması üzerine şunları söyledi:

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“Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili her türlü adımı attık. Bundan ne ana muhalefet ne de İBB anlar. Bu ta benim büyükşehir belediye başkanlığıma dayanır. Biz ülkeye hizmet etmek istiyoruz.”

“Boğaz’ın tehdit altında olduğunu biliyoruz” diyen Erdoğan yıllar önce bir Rumen tankerinin yandığını, yalılara çarpan tankerler olduğunu anımsatarak şöyle devam etti: “Tüm bunlar olurken ana muhalefet hep istemezuk. Siz neyi istiyorsunuz. Ne yaptınız ki bu ülkede? İzmir’de sel oldu ne hale geldi. Biliyorsunuz.

‘İstanbul’da çöp dağları’

İstanbul’da çöp dağları İstanbul’da benim belediye başkanlığını devraldığım zamanki gibi yükselmeye başladı. Sen başkan değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor? Neden toplatmıyorsun? İnadına ifadesini ben İstanbul’a güzellik kazandıracağız bu yeni değil, çılgın proje dediğm bir projedir… Projesi hazırdır. Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacağız ve dünya hayran hayran izleyecek. Avrasya’yı, Marmaray’ı izlediği gibi. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bnları hayalleri bile ulaşamaz.”

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Erdoğan’a, Ermenistan’daki darbe girişimi de soruldu.

‘Değişikliği Ermenistan halkı yapar’

Ermenistan’da, askerin darbe çığırtkanlığına girmiş olmasının kabul edilir bir şey olmadığını söyeyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Yönetim değişikliğine gidilecekse bu değişikliği Ermenistan halkı yapar. Paşinyan’ın akıbeti zaten belli olmuştur. Onu halk kendisi başaşağı edecek duruma geldi. Ama olay darbe olunca bakışımız farklı.”

‘Kabine toplantısından sonra’

Erdoğan, 1 Mart’tan sonra illerdeki vakalara ve mutasyon durumuna göre salgın tedbirleri konusunda atılacak adımlarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Bilim kurulu pazartesi kabineye gelecek orada tekrar müzakeresini yapcağız. Mutasyonun hangi ilelerde ne durumda olduğunu sağlık bakanımız sunum yapıp anlatacak. Bizler ne gibi tedbiler alabiliriz. Restoran, kafelerle ilgili ne gibi adımlar atarız otellere varıncaya kadar müzakere edeceğiz kabine toplantısından sonra açıklayacağım.”

Bugün 67’nci yaşını kutlayan Erdoğan, sosyal medyada ve Kısıklı’da evinin çıkışında kendisini kutlayan herkese teşekkür etti.