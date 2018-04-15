Erdoğan, Kanal İstanbul’u ‘gemi kazası’ndan savundu: Önemini çok net ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan, güzergahı ve detayları belli Kanal İstanbul projesiyle ilgili İstanbul’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın kısmen yıkılmasına neden olan kazayı örnek verdi: “Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net ortaya koyuyor.”

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi ‘Kanal İstanbul’, tanker ve yük gemilerinin yarattığı deniz trafiği yükünü İstanbul Boğazı’ndan alternatif bir güzergaha kaydırmayı amaçlıyor.

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Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan’da öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yalı kısmen yıkılmıştı.

Kazanın geminin makinesinin durması, dümeninin de kilitlenmesi nedeniyle meydana geldiği duyurulmuştu. Ayrıca gemi, çarpmadan önce demir atmıştı. Demir atma konusunda gemi kaptanıyla kılavuz kaptan arasında tartışma çıktığı da bildirilmişti.

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İstanbul’da partisinin Maltepe kongresinde konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul’un ön çalışmalarının sürdüğünü ve yakında ihaleye çıkılacağını söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz’da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık, net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız.”