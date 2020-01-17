Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kanal İstanbul’da kararlıyız, adımımızı süratle atacağız” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@tcbestepe

İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) başındaki General Halife Hafter’in ‘güvenilir bir adam olmadığını, Trablus’u dün bombalamaya devam ettiğini’ dile getirdi.

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CHP’lilerin Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığına dair iddialar sorulan cumhurbaşkanı, “Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor. Alırsa alır. İspanya’da Miami’de yer alanlar var, kimse ‘Niye yer aldın?’ diyor mu?” dedi. İmamoğlu’nu kast eden Erdoğan, “Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil” ifadelerini kullandı.

‘Karşılıksız bırakmayız’

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki saldırıda üç askerin hayatını kaybettiğini anımsatan cumhurbaşkanı, “Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz” diye konuştu. Erdoğan, Suriye’nin İdlib’deki hava saldırısına dair de “Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı” diye konuştu.

Libya konusunun Almanya’nın başkenti Berlin’de görüşüleceğini aktaran Erdoğan, Berlin’de söylenilenle yapılanların görüleceğini aktardı. Cumhurbaşkanı, İdlib meselesinin de Berlin’de gündeme getireceğini kaydetti.

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‘Mektup, gizli mektup’

Erdoğan, İmamoğlu’nun kendisine ilettiği mektuba dair de “Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin (gazeteciyi kast ediyor) anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği yerde insanlar buraya taşınacak gibi şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi, planlama üzerine hayatını sürdürür. Siz planlamacılıkta onu yapar, ona göre şehrin güzelliğini artırırsınız hem de insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz.”

Erdoğan, firari Adil Öksüz’ün yakalandığı anda ‘Fizan’da da olsa alınıp Türkiye’ye getirileceğini’ sözlerine ekledi.