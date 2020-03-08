Erdoğan: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni etabının açılışında konuşan Erdoğan, projeyi yapmakta kararlı olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Dalga ve deprem analizleri dahil tüm çalışmalar yapıldı. 11 farklı üniversiteden 200’ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul ufku dar, ön yargıların esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Türkiye’nin stratejik önemine çarpan etkisi yapacaktır. İdeolojik saplantılarla hareket edenlere değil milletimizin ne istediğine bakıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerden daha fazlasını 17 yıla sığdırdık. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur.”

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‘IMF kapısını çalmak kitabımızda yok’

IMF ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ne zaman demokrasi, kalkınma refah yolunda hamle yapsa birileri devreye girmiştir. FETÖ tokadı yedi, artık bu yola kolay kolay başvuramayacak. IMF’ye borcumuzu sıfırladık. Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok. Merkez Banaksı’nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, şimdi 100 milyar doların üzerinde. Borsa İstanbul aynı şekilde tırmanıyor. Şimdi uzun ince bir yoldayız, gideceğiz gündüz gece.”