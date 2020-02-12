Erdoğan: Kadir, insani, vicdani bir durum sergiledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da parkta Ayşe D.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle Özgür Duran’ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili, “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu” dedi.

20 yaşındaki Kadir Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince olayın yaşandığını söylemişti. İlk ifadesinde Şeker’in, darp edilirken müdahale ettiğini söyleyen Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini söylemişti.

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Grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tabii orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi, ortaya koydu. Bundan sonraki süreç yargıyla ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır.”