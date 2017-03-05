Erdoğan kadına şiddete ‘reçete yazdı’: İnsan olarak gördüğümüzde sorun çözülecek

Kadın haklarını korumak için ‘model almaya’ gerek durulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddet sorununa çözüm önerisini de: “Kadını nisa, yani insan olup görüp kabul ettiğimizde pek çok sorunun çözüme girdiğine şahit olacağız” diye dile getirdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) etkinliğinde konuşan Erdoğan, bazı toplumların ‘kadın hakları savunuculuğu’ yapmasını, ‘geçmiş günahlarından arınma çabası’ olarak nitelerken, sorunun kadının insan olarak görülmemesinde olduğunu söyledi: “Kadını nisa, yani insan olup görüp kabul ettiğimizde pek çok sorunun çözüme girdiğine şahit olacağız.”

‘Kadın erkekle eşittir demiyorum, çok daha ötesidir’

Erdoğan kadına şiddetin ‘insanlık suçu’ olduğunu belirterek din ve kültüre fatura kesilmemesi gerektiğini söyledi: “Sıkıntıları bu konu üzerinden milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne saldırmaktır. İnsan doğrudan ve yanlıştan birini kendi iradesiyle seçme özgürlüyle yaratılmıştır. Sadece ve sadece insan sıfatına sahip olmakla, alemdeki en şerefli varlık olma hakkına kavuşuyoruz. Ülkemizde bir erkek, bir kadına şiddet uyguluyorsa hiç kimse bunun faturasını dinimize, kültürümüze, medeniyetimize çıkaramaz. Anadolu irfanında kadın çok müstesna bir yere sahiptir. Erkekle eşittir demiyorum, çok daha ötesidir. “

‘Kadına şiddet üç beş psikopatın yanlışı’

Kadına şiddeti ‘üç beş psikopatın yanlışı’ diye tanımlayan Cumhurbaşkanı, faciaların yaptırımlarla engellenemeyeceğini ifade etti: “Dinimiz cenneti annelerin ayakların altına koydu. Onun için çocuklara tavsiyem, anneleriniz ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir. Siz ne kadar yaptırım getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır.”