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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” dedi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz.

*Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

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*Her kim ‘bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur’ derse o kişi Türkiye’den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir.

*Belki de şimdi Türkiye’nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.

*Yakında reform paketlerimizin felsefesini,amaçlarını,hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.

*Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis’te, idari konularla ilgili cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız.

*(Anayasa çalışmaları) Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

Ayrıntılar gelecek…

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