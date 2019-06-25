Erdoğan: Kabine revizyonu gerekiyorsa yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçim sonucunu değerlendirirken, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur” dedi. Cumhurbaşkanı, kabine revizyonu için “Gerekirse yaparız” dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında güncel konuları değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı, İstanbul belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik etikten sonra, “İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve Meclis için dört, belediyeler için beş yıllık icraat dönemi bulunuyor. Tüm gücümüzü önümüzdeki döneme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatamayız.”

S-400’lerden geri adım yok

Cumhurbaşkanı ABD ile kriz konusu S-400 hava savunma sistemlerinin ‘inşallah’ önümüzdeki ay teslim alınacağını belirterek “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız” dedi.

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‘Yunan başbakanı ne derse desin‘

Erdoğan, Kıbrıs açıklarındaki petrol-doğalgaz arama faaliyetlerine de değindi:

“Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin.

Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere dört tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz’de bu çalışmaları sürdürmeye başladık.



Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır.”

‘Gerekiyorsa yaparız‘

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorusu üzerine, kabine revizyonuna ilişkin olarak şunları söyledi: “Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz.”

