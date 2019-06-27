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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Japonlardan ‘feyz aldı’: Kadın üniversiteleri kuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite yönetiminin fahri doktora ünvanı verdiği Erdoğan, Türkiye’de de ‘kadın üniversitesi’ kurulması için adım atılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Japonya’daki 800 üniversitenin 80’inin ‘kadın üniversitesi’ olduğunu ve bunun kendisi için ‘çok anlamlı’ olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir örnek. Japonya’daki 80 kadın üniversitesini büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız.”

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‘Kadın hakları konusunda tarihi reformlar yaptık’

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin AKP iktidarı boyunca kadın hakları konusunda ‘birçok tarihi reforma imza attığını’ savundu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Siyasette sorumluluk yüklendiğim her yerde kadınlarımızla birlikte yol yürümeye daima özen gösterdim. Kamu istihdamında kadın oranı yüzde 38’i geçiyor. Çalışma hayatımızdaki 9 milyonu aşkın kadın ülkemizin gücüne güç katmıştır.”

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