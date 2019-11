Erdoğan: İzmir’in başına gelmiş en büyük felaket, CHP’dir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki inceleme ve açılış konuşmalarının son durağı olan Kiraz ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP’yi ‘yaşam tarzı istismarcılığı’ ile suçladı.

Erdoğan, Kiraz’da halka hitap etti. Fotoğraf: DHA

Kiraz’da halka seslendikten sonra, Kiraz Belediyesi’nce verilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

Gelmiş geçmiş hükümetler içinde İzmir’in en büyük yatırımı kendi hükümetleri döneminde gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim anlayışımızda, milletimizin inancına, kökenine, kılığına veya kıyafetine, eğitim veya gelir durumunda olduğu gibi siyasi tercihleri ile de sınıflandırma olmaz. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar eski Türkiye’nin anlayışıdır. Gerçi son dönemde bu hastalıkları yeniden hortlatma çabaları yok değil ama bu ilkel ve insanlık dışı gayretlerin, milletimizden hak ettiği cevabı aldığına ve alacağına inanıyorum. İzmir’i hiç hak etmediği şekilde bu tarz eski Türkiye alışkanlıklarının sembolü olarak göstermeye çalışanlara sizlerin de gereken dersi vereceğinize inanıyorum. İzmir’in, ülkemizin üretiminde, ihracatında, istihdamında hala olması yere gelememesinin sebebi, bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir. İzmir’in başına gelmiş en büyük felaket CHP’dir. Yıllarca bu şehri, ‘Yaşam biçiminiz tehlikede’ yalanı ile esir alanlara, buradan soruyorum; AK Parti’nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam biçiminden dolayı baskıya, zulme, tehdide maruz kalmıştır? Türkiye’nin hiç bir yerinde olmadığı gibi İzmir’de de böyle bir durum asla söz konusu değil. İnşallah İzmir yakında bu istismarcılardan kurtulacak. Sahip olduğu potansiyeli hakkı ile değerlendirerek büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında, gereken yeri alacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. Bağnazlıktan, ideolojik saplantılardan, altı boş korkulardan İzmirli kardeşimizle, bu şehrin geleceği için birlikte çalışacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesine ve milletine ihanet etmemiş herkese kapılarının açık olduğu vurgulayarak, “Ülkesine ve milletine ihanet etmemiş, terör örgütleri ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların, ülkemizin bu konudaki kararlılığından kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye’nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar yeni arayışlar içindeler. Milletimiz, yoluna devam ediyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmeye devam eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milletimize, partisine hayrı dokunmuyorsa da, kendisi yeni nesillere kötü siyasetçi nasıl olur dersi için mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu zatın hezeyanlarını anlatırken en kibar ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. Son zamanda maalesef bir iftira. Neymiş, bir CHP’li makamıma gelmiş. ‘CHP’ye Genel Başkan olabilir miyim?‘. Bunu benimle müzakere etmeye gelmiş. Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP’nin başına bela olmaktan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koysun. Benimle CHP adına gelip pazarlığa oturan kim, çıksın açıklasın. Onu açıklayamam. Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsun? Sıradan bir olay değil. Tayyip Erdoğan’ın işi gücü yok da CHP’nin Genel Başkanı kim olacak, bununla mı uğraşacağım. Buradan meydan okuyorum. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kendisi acaba CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmayı ortaya koyabilecek mi? Geçen gün çıkmış, ‘Bay Kemal olmak kolay değil‘ diyor. Gerçekten de Bay Kemal olmak kolay değil. SSK’yı batıracaksın, ardından siyasete girecek verdiğin sözleri tutmayarak verdiğin her yemini yutacaksın, kaset komplosu ile parti çalkalanırken önce ‘Aday olmayacağım‘ diyecek, ertesi gün ‘Adayım‘ diye ortaya çıkacaksın. Kumpasla düşürülen Genel Başkanın koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde Bay Kemal olunabilir. Her seçimden önce, ‘Birinci parti olmazsak veya şu kadar oy alırsak gereğini yerine getiririm‘ diyeceksin, sandıkta hezimete uğradıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. ‘Can güvenliği, mal güvenliği yok Türkiye’ye gelmeyin‘ diyor. Hale bak. Bu sinsi mesaj yolu ile davranmaktır ve ülkeye ihanettir.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun savunma sanayisini güçlendirmek için atılan her adımı kötülediğini ifade eden Erdoğan, “Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, müzakereleri, mutabakatları, harekatları tam tersinden anlatmak için sürekli ıkınıp sıkılacaksın. Yahu bizim Amerika seyahatine bile gölge düşürmek için neler yaptı neler. Neler yaparsan yap bütün dünya medyası bu seyahati nasıl değerlendiriyor, sen nasıl değerlendiriyorsun. Savunma sanayimizi güçlendirmek için atılan her adımı kötüleyecek, daha etkin ve verimli üretim için işletme devri çalışmalarını karalayacaksın. İşte Arifiye’deki palet fabrikası ile ilgili her türlü yalanı söylüyor. ‘Sattılar‘ diyor. Be vicdansız, satılan bir şey yok yalan söyleme. BMC İzmir’de bir fabrikadır. BMC ile Katar ortaklaşa burada işletme hakkını alıyor. 50 milyon dolar Arifiye’ye harcama yapma kararını anlaşmaya koyuyorlar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Bu şekilde yapılan anlaşmayla adım atılıyor, bu çıkıyor ‘Arifiye’yi sattılar‘ diyor. Daha ne diyelim, her türlü şey ortada. Yasal olmayan bir şey varsa, Türkiye bir hukuk devlet, müracaatını yaparsın, gerekli karar verilir. Yapılan her şey hukukidir, satılan bir şey yoktur. Burası Katar ile Türkiye arasındaki kurulmuş olan şirketin ortaklaşa burada bizim tanklarımızın, her şeyin bakımı; burada hatta yenilerinin üretilmesine geçilecektir. Bundan rahatsız oluyor” dedi.