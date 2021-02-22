Erdoğan: İzmir’de, konutların teslimine Ağustos 2021’de başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ekim’deki depremde 116 kişinin hayatını kaybettiği İzmir’de inşa edilen konutların teslimine Ağustos 2021 itibarıyla başlayacaklarını belirterek, “Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, deprem konutları temel atma ve Göztepe Stadı’nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, 30 Ekim’deki depremden 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebeği anımsattı. Onun yaşadığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 38 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirten Erdoğan, “Bu alanı hem deprem bilincinin oluşturulması hem de ölen vatandaşlarımızı anmak için farklı bir alana dönüştüreceğiz” dedi.

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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak 1444 konut ve 208 dükkan ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacağız.

*Deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu bölümdeki sadece konutların yatırım değeri 800 milyon liradır.

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*İzmir’de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı.

*Bayraklı’daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir’in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız.

*Depremin ardından yaraları sarmakla kaçmadık, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

*Son sekiz yıldır İzmir’de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik.

*81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.

Konuşmanın ardından, Göztepe Kulübü’nün ‘evi’ olarak inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu’na ‘telekonferans sistemiyle bağlanan’ Erdoğan daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ‘butona basarak’ deprem konutlarının temelini attı.

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Erdoğan, 400 milyon liralık yatırım yapıldığını söylediği stadyumun açılışında, “Bir zamanların rahmetli Fezi Zemzemlerin olduğu Göztepe. Dün akşam da tabii bize bir sürpriz yapmışlar” diyerek Göztepe’nin Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yendiği maça gönderme yaptı.