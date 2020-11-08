Erdoğan: İzmir depremi, CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde, ‘CHP’nin enkaz altında kaldığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen AKP Kocaeli 7’nci Olağan İl Kongresi’nde konuşan cumhurbaşkanı, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki Suşa kentinde kontrolü ele almasını kutladı, ‘her zaman Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu’ belirtti.

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Cumhurbaşkanı, AKP’yi ‘Türkiye’nin en büyük ve geniş tabanlı partisi’ diye tanımlayarak şöyle devam etti: “Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa, artık bu partide yeri kalmamış demektir.”

Erdoğan, ‘devletin hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadığını’ da ifade etti.

‘Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz’

Erdoğan, Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen depreme dair şunları söyledi: “İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda, İzmir’in kahir ekseriyetinde, başta büyükşehir olmak üzere, on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da, buradan kalkıp iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz. Her yerde ‘yatay mimari’ diye bağıran bir cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi savundunuz.”

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Bir yılda konutlar teslim edilecek

“İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı” diyen cumhurbaşkanı, “İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki depremde yaralanan 1035 kişiden, üçü ağır olmak üzere 24’ünün halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

İhtiyaca göre arttırılmak üzere şimdilik 1312 adetlik iki konteyner kent kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, “Bu konteyner kentler iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecek” dedi.

Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının salıya kadar bitirilmesinin planlandığını aktardı.