Erdoğan, İTÜ, ODTÜ ve Ankara dahil 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre;
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay
- Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan
- Ankara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar
- Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı
- Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel
- Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç
- Fırat Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
- Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız
- İnönü Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay
- İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu
- Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
- 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız
- Trakya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
- Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.