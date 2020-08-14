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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, İTÜ, ODTÜ ve Ankara dahil 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre;

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  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay
  • Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan
  • Ankara Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar
  • Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı
  • Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel
  • Dicle Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç
  • Fırat Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
  • Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız
  • İnönü Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay
  • İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
  • 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız
  • Trakya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
  • Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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