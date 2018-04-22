Erdoğan: İstikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki erken seçimle Türkiye’deki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme girileceğini bildirdi.

Erdoğan’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında gündem seçimdi.

Reklam

Erken seçim adımının geleceğe yönelik kararların ‘daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edeceğini’ ifade eden cumhurbaşkanı, gelişme ve kalkınmanın da hız kazanacağını savundu.

Erdoğan, yeni dönemde Meclis’le yakın işbirliği ve dayanışmayla çocuklara daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini anlatarak “24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.