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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’na paralel olarak Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacak yapay su yolu projesi Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılacak. Muhalefet, kanal yapımına karşı çıkıyor.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin en büyük ve en stratejik altyapı projesi’ Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Yaz ayında temel atılıyor

“İhalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da temelini atıyoruz” diyen Erdoğan, bu projenin, ‘İstanbul’a kendilerinin kazandırdığı havalimanı, metro ve köprüyle bütünlük arz edeceğini’ aktardı.

‘Nefes borusu’

Erdoğan, projenin iki yakasına 500 bin nüfuslu yerleşim kurulacağını belirtirken, “Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı geçen günlerde de ‘Türkiye’nin milli egemenlik haklarını tahkim edecek Kanal İstanbul’a karşı çıkanlar’ın ‘en büyük Atatürk ve cumhuriyet düşmanı’ olduğunu söylemişti.

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