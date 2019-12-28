Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bilişim Vadisi’nde yerli elektrikli otomobilin tanıtımının ardından Körfez Hereke Sahili’ne giden Erdoğan, buradaki konuşmasında iktidarda oldukları süre boyunca CHP’nin yaptıkları tüm projelere olumsuz tepki verdiğini ifade etti.

Reklam

Yapığı projeleri anlatan ve CHP’yi eleştiren cumhurbaşkanı, kimi zaman mahkeme kararı, kimi zaman da ‘sokak olayları’yla kendilerine engel çıkarıldığını kaydetti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle ilgili yapıyorlar. Hiçbir bilimsel, mantıklı, makul açıklaması olmayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye’nin Otomobili’yle de sergilediler. CHP’ye muzahir yayın organları bu projeyi kötülemek için son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye’nin Otomobili için de söylediler. Devrim otomobiline karşı çıktılar, bu da ‘devrin otomobili…’ Bunu böyle bilesiniz. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır, yapılacaktır.”