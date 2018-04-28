Erdoğan ‘istekte’ bulunmuştu: Afrin türküsünün klibi televizyon kanallarında

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan referandumunda hile yapıldığına dair iddiaları hatırlatarak “16 Nisan’da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK’da oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK’nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!” dedi.