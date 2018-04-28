Erdoğan ‘istekte’ bulunmuştu: Afrin türküsünün klibi televizyon kanallarında

Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve şarkıcı Yavuz Bingöl’e ait ‘Milletin Duası’ adlı Afrin türküsünün klibi televizyonlarda yayınlanmaya başladı.
Türkünün klibinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, mezar başında ellerini açıp dua ettiği görüntüler de yer alıyor.
Erdoğan, “Torunum bile evde Mehter Marşı’yla yürüyor” diyerek Afrin’de yürütülen harekat için bir marş ya da şarkı yazılmasını istemişti:
Cumhurbaşkanının bu isteğine yanıt, sözcüsü Kalın ve türkücü Bingöl’den geldi. Türkünün aranjmanınıysa Mete Artun’a ait.
Türküyü Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi şarkıcılar birlikte seslendirdi. Aynı isimler, ‘Milletin Duası’ adlı türkünün klibinde de birlikte oynadı.
Türkünün klibi, Erdoğan’ın şehitlikte ettiği duanın görüntüleriyle sona eriyor.