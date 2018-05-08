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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘istedi’, muhalefet liderlerinden ortak yanıt geldi: TAMAM

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine muhalefet liderleri ortak bir yanıt verdi: “TAMAM.”

Fotoğraf: Reuters

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demişti.

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Cumhurbaşkanının “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Erdoğan’a yanıt olarak Twitter’da ‘#tamam’ etiketiyle Türkiye’den yarım milyon tweet atıldı.

İYİ Parti lideri Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi lideri ve partinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter’dan Erdoğan’a yanıt verdi:

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Akşener, ‘#TürkiyeİYİOlacak’ etiketiyle “T A M A M” yazdı.

İnce ise “Vakit TAMAM!” diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu, “T A M A M İnşallah” diye yazdı.

Buldan, “Benden de bir TAMAM gelsin..” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “24 Haziran’da bu iş T A M A M” diye yazdı.

Demirtaş da “Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M” diye yazdı.

‘TAMAM’, şu anda Twitter’da 1 milyon tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirvede.

Erdoğan: Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz


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