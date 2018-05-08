Erdoğan ‘istedi’, muhalefet liderlerinden ortak yanıt geldi: TAMAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine muhalefet liderleri ortak bir yanıt verdi: “TAMAM.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demişti.

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Cumhurbaşkanının “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Erdoğan’a yanıt olarak Twitter’da ‘#tamam’ etiketiyle Türkiye’den yarım milyon tweet atıldı.

İYİ Parti lideri Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi lideri ve partinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter’dan Erdoğan’a yanıt verdi:

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Akşener, ‘#TürkiyeİYİOlacak’ etiketiyle “T A M A M” yazdı.

T A M A M. #TürkiyeİYİOlacak — Meral Akşener (@meral_aksener) May 8, 2018

İnce ise “Vakit TAMAM!” diye yanıt verdi.

Vakit TAMAM! — Muharrem İNCE (@vekilince) May 8, 2018

Karamollaoğlu, “T A M A M İnşallah” diye yazdı.

T A M A M İnşallah! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 8, 2018

Buldan, “Benden de bir TAMAM gelsin..” dedi.

Benden de bir TAMAM gelsin.. — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) May 8, 2018

Kılıçdaroğlu ise “24 Haziran’da bu iş T A M A M” diye yazdı.

24 Haziran’da bu iş T A M A M — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 8, 2018

Demirtaş da “Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M” diye yazdı.

Ketılda arıza vardı, onun için geciktim. T A M A M — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 8, 2018

‘TAMAM’, şu anda Twitter’da 1 milyon tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirvede.