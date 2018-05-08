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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘istedi’, Karamollaoğlu, İnce ve Akşener’den ortak yanıt geldi: TAMAM

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İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine ortak bir yanıt verdi: “TAMAM.”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demişti.

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Cumhurbaşkanının “Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinin ardından Erdoğan’a yanıt olarak Twitter’da ‘#tamam’ etiketiyle Türkiye’den yarım milyon tweet atıldı.

Akşener, İnce ve Karamollaoğlu da Twitter’dan Erdoğan’a yanıt verdi:

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Akşener, ‘#TürkiyeİYİOlacak’ etiketiyle “T A M A M” yazdı.

İnce ise “Vakit TAMAM!” diye yanıt verdi.

Karamollaoğlu, “T A M A M İnşallah” diye yazdı.

Erdoğan: Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz

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