Erdoğan: İstanbul’daki seçimin neredeyse bütünü usulsüz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki seçim sonuçlarının ‘neredeyse bütününün usulsüz olduğunu’ belirterek, buna ilişkin bazı belge ve görüntülerin gösterileceğini açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’un tüm ilçelerinde geçerli geçersiz tüm kullanılmış oyların sayımı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını açıklamıştı.

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Seçimlerde şaibe olduğunu öne süren Yavuz, sandık başında oy kaydırmaları bulunduğunu ve bunların hiç normal olmadığını öne sürmüştü.

Erdoğan şöyle konuştu: “Siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK’ya giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320 – 330 bin civarında geçersiz oy var. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şey var. Bizim de YSK’dan beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Yalova’da Ağrı’da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika’da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor.

Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul’da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK’dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit.”

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‘Bu işin hırsızlık boyutu da var, bir de sandıkta hırsızlıklar var’

Erdoğan, YSK’nın AKP aleyhine bir karar vermesi halinde nasıl bir süreç işletileceğiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Savcılıklara duyurular var o ayrı konu. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. YSK’ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.”