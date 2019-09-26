Erdoğan: İstanbul’da, AFAD’ın ilan ettiği on binlerce toplanma alanı var

Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’a dönünce havalimanında yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kentte on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı olduğunu ifade etti.

İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini sunan Erdoğan, deprem sonrasındaki toplanma alanlarında yapılaşma olduğuna dair iddialarla ilgili, “Toplanma alanları AFAD’ın internet sitesinde duyuruluyor. Değişiklik olursa günceleniyor” dedi.

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Uçağı İstanbul hava sahasındayken deprem olduğunu belirten Erdoğan, 28 artçının kaydedildiğini, bazı binalarda hafif hasar oluştuğunu söyledi.

Sekiz kişinin yaralandığını belirten cumhurbaşkanı, “Şimdiye kadar yüreğimizi burkacak bir haber almadık” dedi.

Deprem sonrasındaki her açıklamaya itibar edilmemesini de isteyen Erdoğan şöyle devam etti: “Böyle dönemlerde çok şey yazıp çizen oluyor. İtibar etmeyin. Örneğin bir kadın tweet atmış ve ‘Köprüleri kullanmayın’ diye yazmış. Durumu fırsata çevirmek isteyenler var onlara itibar etmeyin.”

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Erdoğan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünün de altını çizdi.