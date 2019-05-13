Erdoğan: İstanbul seçiminde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin iptal ve yenilenmesi kararına ilişkin “Karar sadece sandık kurullarındaki usulsüzlüklere dayanmıyor. İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı, çok ciddi yanlışlıklar tespit edildi” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart İstanbul seçim sonuçlarına yönelik AKP ve MHP’nin itirazının ardından, YSK sandık kurullarının kanuna aykırı oluşturulduğu gerekçesiyle büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesine karar vermişti. YSK ayrıca CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçiminin tümden iptal talebini de reddetmişti.



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AKP milletvekillerine verdiği iftar programında konuşan Erdoğan, muhalefetin seçimin neden ilçelerde de iptal edilmediği eleştirisine ilişkin “26 ilçede belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında netice tersine çevrilebiliyor” ifadelerini kullandı.

AKP’nin ‘seçimi kazanmasına rağmen oylarının çalındığını’ savunan cumhurbaşkanı, ‘hakikatlerin ortaya çıktığını’ ileri sürdü.