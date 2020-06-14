Erdoğan: İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nı ‘dünya çapında bir şaheser’ olarak tanımlayarak, havalimanının 2023 hedeflerinin sembollerinden biri olduğunu söyledi. Havalimanının üçüncü pistinin, devlet konukevinin ve caminin açılışını yaptı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni’nde konuştu. Konuşmanın ardından TK1453, TK1923 ve TK2023 numaralı uçaklar üç ayrı pistten aynı anda kalkış yaptı.

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Havalimanının yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildiğini söyleyen Erdoğan, “Devlet konukevimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz” dedi.

Erdoğan, yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350’ye çıkarmayı başardıklarını söyleyerek, “Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy’e uçaklar inecek, oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var” diye konuştu. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitesinin 2 bin 500 ton seviyelerini bulduğunu belirtti.