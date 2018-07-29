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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Özkan için ABD’den yardım istedik ama Brunson’ı veririz demedik

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’de tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan ile ABD’li pastör Andrew Brunson’ın takası konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erdoğan, Özkan’ın Türkiye’ye dönmesi için ABD’den yardım istediklerini doğrularken, karşılığında Brunson’ın tahliye edilmesi için bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

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Fotoğraf: DHA

İzmir’de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.

Ayrıca F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmemesi de gündeme gelmişti.

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Washington Post ve Haaretz gazeteleri de, Türkiye ile ABD arasında Brunson ile İsrail’de tutuklu Ebru Özkan’ın takas edildiği yönünde anlaşmaya varıldığını ancak Özkan tahliye edilirken Brunson’ın ev hapsine çıkarıldığını öne sürmüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti başkenti Johannesburg’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Brunson-Özkan takasıyla ilgili şöyle konuştu: “Ebru Hanım’ın İsrail’den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD’lilere pasaportunun verilerek Türkiye’ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. ‘Karşılığında Brunson’u vereceğiz’ demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu’nun, ‘Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık’ açıklaması oldu. Türkiye’deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye’ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız.”

Erdoğan konuşmasında, İran’ı işaret ederek yaptırım uygulanması durumunda Türkiye’nin batmayacağını da savundu: “Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran? Aynı şeyi Obama da o zamanlar bana söylediğinde, ‘Kusura bakma biz İran’dan doğalgaz alıyoruz. Ben alamadığım doğalgazı nereden tedarik edeceğim? Kış mevsiminde benim vatandaşım üşüyecek. Bunu nasıl telafi edeceğim?’ dedim. Aynısını Trump’a da söyledim.”

Erdoğan, kredi kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesinin önünün kapatacağı yönündeki duyumlara ilişkin de “O kuruluşlarla mı geldik buralara? İstiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, vermeye devam ederiz. Biz göbeğimizden Amerika’ya bağlı değiliz. ABD, bu tavrını değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı” dedi.

ABD’nin, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye vermemesi ihtimali de sorulan Erdoğan, Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz’ dedik. Alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı” yanıtı verdi.

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Erdoğan: Özkan için ABD’den yardım istedik ama Brunson’ı veririz demedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’de tutuklanan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan ile ABD’li pastör Andrew Brunson’ın takası konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Erdoğan, Özkan’ın Türkiye’ye dönmesi için ABD’den yardım istediklerini doğrularken, karşılığında Brunson’ın tahliye edilmesi için bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

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