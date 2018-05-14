Erdoğan: İsrail bugün Suriye’ye 50 füze atmışsa, bu bölgede savaşı tahriktir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail bugün Suriye topraklarına 50 civarında füze atmışsa, bu nedir? Bu adeta bölgede bir savaşı tahriktir, tetiklemektir” dedi.

AA’nın haberine göre BBC’deki ‘Hard Talk’ programına katılan Erdoğan, İsrail’in İran Devrim Muhafızları’na yönelik saldırısını, Golan Tepeleri’ndeki İsrail pozisyonlarına saldırı üzerine yaptığı yönündeki haberi değerlendirirken, “Bu haberin ne denli sağlıklı olduğu bir defa şu anda belirsiz, İran böyle bir şeyi kabul etmiyor. İran böyle bir şeyi kabul etmediğine göre, buna tek taraflı bir yorum getirmek yanlış olur” diye konuştu.

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‘Ruhani böyle bir şeyi kabul etmiyor’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğünü belirten Erdoğan, “Onlar böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Ve bu gidiş de iyi bir gidiş değil. Dolayısıyla bir an önce barışa yönelik adımları atmak gerekir. Eğer barışa yönelik adımlar atılmazsa, Ortadoğu’nun geleceği ciddi sıkıntılara gebe” dedi.

Batılı ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade eden cumhurbaşkanı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Suriye’deki operasyonlarının, daha olumsuz sonuçlar doğurmasından endişe ettiğini söyledi.

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‘Nükleer anlaşmadan çekilmeyi doğru bulmuyorum’

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine de değinen Erdoğan, bunu doğru bulmadığını yineledi: “Bir defa devletler arasında devamlılık esastır, hele hele anlaşmalar, uluslararası bir devamlılığın teminatıdır. Amerika, İran ve bunun yanında diğer 5 ülke, anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Dolayısıyla buradaki atılan imzalarla da ortaya bir ortak eylem planı çıktı. Bu ortak eylem planının korunması gerekir.”

ABD’nin kararının, bölgede bir silahlanma yarışı başlatıp başlatmayacağı ile ilgili bir soru üzerine cumhurbaşkanı şu yanıtı verdi: “Bakın Amerika, 5 bin TIR Suriye’ye silah gönderdi, 2 bin kargo uçağı silah gönderdi. Bu silahlar buraya niye geldi? Zaten bölgede böyle bir silahlanma yarışı şu anda Amerika tarafından sürdürülüyor ve bu, Amerika’nın silahlanma yarışı içerisinde 20 tane hassasiyeti göz ardı etmesi anlamına geliyor.”

‘Amerika’nın takındığı tavrı diğer ülkeler kabul etmiyor’

İran nükleer anlaşmasının kurtarılma ihtimali olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Erdoğan şunları kaydetti: “Amerika’nın takındığı tavrı diğer ülkeler kabul etmiyor. Biz diyorlar, Amerika’nın takındığı bu tavrı kabul etmiyoruz, biz ona da uymayacağız, bu kadar açık net ortada. Amerika’da şu andaki nükleer silahların sayısı ne kadar, Fransa’da nükleer silahların sayısı ne kadar, bütün hepsinde nükleer silah var. Bütün bunlar nükleer silahlarla dünyayı tehdit ederken, başkalarının nükleer silah edinmesini ise tehdit olarak kabul ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil ve biz asıl dünya barışının tehdidini burada görüyoruz.”

‘Suriye’de işleri Batı’yla yürütebilseydik’

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin Suriye’de rejime destek veren Rusya ve İran ile işbirliğini neden tercih ettiği yönündeki sorusuyu da şöyle yanıtladı: “Ben Beşar Esad’a bugün de karşıyım, Beşar Esad’ın yanında değilim. Fakat gerek Rusya’yla, gerekse İran’la üçlü olarak attığımız bu adımlar, Suriye’deki halkın barışına yönelik bir adımdır ve buna yönelik bir adımı atıyoruz.”

“Eğer biz Amerika, İngiltere, Fransa, onlarla beraber bu işleri yürütebilseydik, bugün belki onlarla beraber bu süreci işletirdik” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama onlarla beraber bu süreci işletemedik. Örneğin bir Rakka operasyonunda Amerika, terör örgütleriyle beraber hareket etti. Beraber yapalım bu işi dedik, bizimle beraber yapmadı. Bizimle beraber yapmayınca, biz terörle mücadelede orada bizimle beraber hareket etmeye karar veren Rusya’yla bu adımı atmış olduk ve şu anda da biz, kuzey Suriye’deki bu operasyonlarımızda Rusya’yla beraber süreci işletiyoruz.”