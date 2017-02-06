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Erdoğan ‘işareti vermişti’: Büyükşehir sayısı 30’dan 51’e çıkacak

 

Büyükşehir sayısını 30’dan 51’e çıkartacak yasal düzenleme için çalışma başladı.

Fotoğraf: canakkale.bel.tr

12 Kasım 2012 tarihinde Meclis’te kabul edilen ‘büyükşehir yasa tasarısı’yla nüfusu 750 bini aşan iller büyükşehir statüsüne alınmıştı.

Türkiye’de halen 30 büyükşehir belediyesi bulunuyor: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, bakanlık ‘büyükşehir modeli’yle ilgili yapacağı çalışmada büyükşehir sayısını 51’e çıkarmayı planlıyor.

Büyükşehir olma kriteri için gereken 750 bin nüfusun 400 bine düşürülmesinin hedeflendiği çalışma kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Kütahya, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman ve Osmaniye gibi nüfusu 500 binin üzerindeki illerin yanısıra nüfusu 400 binin üzerinde ve 400 bine yaklaşan Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce gibi iller de büyükşehir olacak.

Erdoğan ‘işareti vermişti’

Geçen yılın sonunda AKP’li milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, belediyelerle yurttaşlar arasındaki ‘hizmet sorunları’yla ilgili bilgiler aktarılmıştı.

Erdoğan milletvekillerine şu yanıtı vermişti“Yeni bir düzenlemeyle bu ayrım ortadan kaldırılacak. Nüfus kriteri belli bir oranda düşürülecek. Böylece birçok il büyükşehir statüsüne çıkacak. Bu düzenlemeyi kısa sürede yapmayı planlıyoruz. Böylece büyükşehir sayısı 50-60’ı bulabilir. İmar uygulamaları başta olmak üzere ilçelerin kendi başlarına farklı farklı karar almaları önlenecek.” 

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