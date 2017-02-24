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Erdoğan ‘işareti verdi’: Gerekirse idam için de referandum yapabiliriz

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘demokrasi nöbetleri’ne katılan yurttaşların sık sık dile getirdiği idam için referandum yapılabileceğini söyledi.

Darbe girişiminin ardından günlerce süren ‘Demokrasi nöbeti’lerinden bir kare. (Fotoğraf: DHA)

Manisa’da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, idam konusunun Meclis’e geleceğini belirterek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunun sonrasını işaret etti: “Parlamentodan geçtiği anda, bana geldiği anda ben bunu onaylarım. Bir sıkıntı anayasa değişikliği gerekiyor. Ayın 16’sı bunun işareti olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yapabiliriz.”

CHP ve HDP’ye ‘Evet’ çağrısı

‘Partili cumhurbaşkanlığı’yla parlamentonun kapısının yurttaşlara açılacağını savunan Erdoğan, AKP, CHP, HDP ve MHP’ye de ‘Evet’ çağrısı yaptı: “Birileri buna ‘Hayır’ diyor. Şimdi AK Parti’ye, MHP’ye, CHP’ye ve HDP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu milli birlik seferberliğidir, gelin birleşelim. Meclis görevini yaptı şimdi sıra sizde.”

‘Tek adamcılık CHP’nin yapısında var’

Erdoğan, kendisine yönelik getirilen ‘tek adam’ eleştirilerine yanıt verirken, CHP’yi “Eğer tek adam diyorsanız, tek adamcılık CHP’nin yapısında vardır. CHP’nin il başkanları, o ilin il valisiydi aynı zamanda. Hem il başkanı, hem vali. Bu ülkeyi böyle yönettiler” sözleriyle hedef aldı.

‘Gelişmiş ülkeler başkanlıkla yönetiliyor’

Cumhurbaşkanı, gelişmiş ülkelerin ‘başkanlık’ sistemiyle yönetildiğini de ileri sürdü: “Gelişmiş ülkelerin 57’si başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yeni yönetim sistemini ülkemize diz çöktürmeye uğraşanlara karşı daha güçlü mücadele vermek için istiyoruz. Türkiye bir daha darbelerin, muhtıraların sancısını çekmesin diye istiyoruz.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘demokrasi nöbetleri’ne katılan yurttaşların sık sık dile getirdiği idam için referandum yapılabileceğini söyledi.

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