Erdoğan işareti 2013’te vermişti: MEB, karma özel yurtları kapatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı karma öğrenci yurtlarının kapatılarak kız ve erkek öğrencilere ayrı hizmet sunulması i için talimat verdi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre MEB’in kararında 6 Mayıs 2017’de çıkarılan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde ‘karma öğrenci yurdu’ ifadesinin bulunmaması temel alındı. Yeni çıkarılan yönetmelikte karma öğrenci yurdu olmadığı için bu yurtların hizmet vermesinin mümkün olmadığı ve kapatılması gerektiği belirtildi.

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İlk olarak valiliklere 12 Haziran’da gönderilen talimatta, karma yurtların, ayrıştırılmış yurtlara dönüştürülebileceği kaydedildi. Yurtların ayrıştırılmış öğrenci yurdu projelerini, yerleşim planını da ekleyerek bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerine göndermesi istendi. 4 Ağustos’a kadar süre verildi, daha sonra süre 9 Ağustos’a uzatıldı. Ayrıştırma işlemlerinin başvuruların ardından 1 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılabileceği ifade edildi.

MEB’in verilerine göre, Türkiye’de 88 karma özel öğrenci yurdu hizmet veriyor. Bunların 34’ü ortaöğretim öğrencilerine, 54’ü ise üniversite öğrencilerine hizmet sağlıyor.

Erdoğan istemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu 2013 yılında kızlı-erkekli öğrenci yurtlarının kaldırılacağının sinyalini şöyle vermişti: “Biz kızların erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, etmiyoruz. Dünyada eğitim öğretim psikolojisinin içinde bile açıklaması yapılamaz. Biz buna da müdahil olduk, yurtlarımızda kızlarımızın erkek öğrencilerle ayrıştırma çabasına devam ediyoruz.”