Erdoğan işaret etti: Parlamentoya girsinler diye destek verenler de hesap verecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP VE HDP’yi işaret ederek, “Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir” dedi.

Başta Erdoğan olmak üzere hükümet kanadı, 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin barajı geçerek parlamentoya CHP’nin verdiği destek sayesinde girdiğini savunuyor.

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Partisinin kadın kolları toplantısında konuşan Erdoğan, şöyle dedi: “Şehit kadınlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik. Onlar inlere girecek biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Türkiye büyük bir devlet. Devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldiven içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklardır. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir. Nereye gizlenirse gizlensin kaçarsa kaçsın ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanının döken alçaklardan katliamların hesabını muhakkak soracağız.”