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Erdoğan iş dünyasını ‘rahatlattı’: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetine ekonomiyle ilgili “Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajını verdi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Erdoğan’ın vatandaşlara yönelik, döviz ve altınları Türk Lirası’na çevirme çağrısına rağmen, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmayıp ev hapsine alınması üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla dolar/lira kuru art arda rekor kırıyor.

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Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Erdoğan görüşmede, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek. Özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında” dedi.

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TOBB heyeti ziyarette Erdoğan’a ayet yazılı tablo hediye etti.

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