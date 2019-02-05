Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerini hatırlattı: Hazine’nin malı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesini tekrar gündeme getirdi.

CHP Atatürk’ün mirası yüzde 28’lik hissesi kapsamında İş Bankası’nda dört yönetim kurulu üyesi bulunduruyor. Yine Atatürk’ün vasiyeti gereği CHP hisselerden kar payı almıyor, elde edilen gelir Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na gönderiliyor.

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Erdoğan CHP hisselerinin Hazine’ye devredileceğini ekim ayında dile getirmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermişti. Ancak bu yönde çıkarılacağı söylenen yasa tasarısı Meclis’e gelmemiş ve konu o dönem için kapanmıştı.

Erdoğan partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada konuyu tekrar gündeme getirirken şöyle dedi: “İş Bankası masada, bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil, Hazine’ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine’nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye? Milletin malı, Hazine’nin malı.”