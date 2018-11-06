Erdoğan, İran’a yaptırıma karşı: Kesinlikle uymayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları doğru bulmadığını söyledi.

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: “İran’a yaptırımları doğru bulmuyorum. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım. İran’dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. İran yaptırımları uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz.”

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ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran’a yönelik yaptırımları devreye sokmuştu. Yaptırımlardan yalnızca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülke muaf.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İran’a yaptırımların Türkiye’yi olumsuz etkilemeyeceğini söylemişti.