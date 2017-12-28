Erdoğan ‘insanlık suçlusu’ Sudan liderinin tutuklanması talebine gülüp geçmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ‘insanlık suçlusu’ Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in 13 Aralık’ta Ankara’de tutuklanmasını istediğini, gülüp geçtiklerini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Beşir’i Darfur’da soykırım suçu işlemek, savaş suçları ve insanlığa karşı suçla itham ediyor.

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El Beşir’le Erdoğan’ın yakın ilişkisi ise 2008’e kadar gidiyor. Tutuklanma endişesiyle ülkesinden çıkamayan el Beşir’in 2008’in ocak ayında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye ziyarette bulunması çok tartışılmış, yaverinin Anıtkabir özel defterini başındaki kapşonu çıkarmadan imzalaması da ayrıca tepki çekmişti.

‘Kim kimdir farkında değiller’

El Beşir, 13 Aralık’ta Kudüs gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için tekrar Ankara’ya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere bu son ziyaretin perde arkasını şöyle anlattı: “(UCM) Liderler zirvesini yaptığımız sırada bize mektup gönderdi. Mektubunda ‘Aldığımız bilgilere göre Ömer el-Beşir Türkiye’de. Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi’ diye bizden bir talepte bulundu. Biz, bir, oraya zaten üye değiliz. İki, adamlar kim nerededir, kim kimdir, hâlâ farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insanı biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl hukuktur? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik.”

UCM, el Beşir’i 2000’li yıllardan itibaren yıllarda Güney Sudan’daki iç karışıklıklar sırasında 300 binden fazla kişinin ölümü, 2.7 milyon kişinin evinden sürülmesinden sorumlu tutuyor.