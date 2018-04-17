Erdoğan, İnönü’yü ‘anmadı’: Malatya’daki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Malatya’da kendi adına üniversite bulunan İsmet İnönü’ünün ‘adını anmadı’ ve ekledi: “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak.”

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal’ın ‘rahmetle yad ettiğini’ söyledi.

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Özal’ın ‘reformlarının’ vefatından sonra daha iyi anlaşıldığını savunan cumhurbaşkanı, Malatya’da Turgut Özal ismiyle bir üniversite kurulmasına karar verdiklerini belirtti.

Malatya’da halihazırdaki tek üniversitenin adı İnönü Üniversitesi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “İsmini anmayacağım oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Kuruduğumuz andan itibarende 30 bin civarında öğrencisi olacak. Mekan, yer, her şey hazır, hemen adımı atacağız. YÖK bu konuda gereken çalışmayı tamamladı. Biliyorsunuz FETÖ Rahmetli Özal’ın adını istismar ederek Ankara’da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasıyla hem merhum Özal’a vefa borcumuzu ödemiş hem de FETÖ’nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz.”

İnönü’nün torunlarından CHP’li vekil Gülsün Bilgehan, Erdoğan’a Twitter hesabından, “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.