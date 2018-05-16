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Erdoğan, İngiltere’den Kobani’ye baktı, ‘Arabın gözünü’ gördü: Kürt bölgesi değil

 

İngiltere ziyaretinde Chatham House adlı düşünce kuruluşunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde, PYD kontrolündeki Kobani için “Kobani Kürt bölgesi değildir. Bölgenin orijinal adı, Ayn El Arab yani Arabın Gözü’dür” dedi.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Kurdistan 24’ün haberine göre Chatham House’da konuşan Erdoğan, Kobani’nin Kürt kenti olmadığını öne sürerek “Bu nedenle PYD/YPG teröristlerinin kontrolünde olmaması gerekir” dedi.

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Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bölgenin asıl adı Ayn El Arab. Yani Arabın Gözü anlamına geliyor. Dolayısıyla Kürt bölgesi olamaz. Yerleşim bölgesinin gerçek sahip sahipleri Araplardır.” 

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