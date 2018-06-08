Erdoğan, İnce’yi düşündürmüş: ‘Seçimi o alsın, ben kurtulayım’ mı demek istiyor?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ücretsiz kekin olacağı ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tiye aldı.

Erdoğan, dünkü mitinginde seçimi kazandığı takdirde ‘millet kıraathaneleri’ kuracağını açıklamış, burada çay, kek ve kitabın ücretsiz olacağını söylemişti.

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Kastamonu’da destekçilerine hitap eden İnce, kendisinin nanoteknoloji, uzay madenciliği, üretim, fabrika ve “Çocuklara iş” dediğini, ancak Erdoğan’ın kıraathane açacağını söylediğini anlattı.

“Dedim ki ‘Bunun yanında kesin FETÖ var yine, kandırıyorlar.’ Bizi keklemeye çalışıyor, 16 yılın sonundaki projeye bak” diyen İnce, bedava kek yemek isteyenlerin Erdoğan’a, fabrikada iş isteyenlerin kendisine oy vermesini istedi.

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CHP’li aday, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atanamayan öğretmenler, ‘Ben sizi atamayacağım’ diyor, 1,5 milyon imam hatipli, ‘Sana iş bulmayacağım’ diyor… Sizin için tek çözüm, kıraathanede biraz kek bir de çay… İnternet bile yok, Twitter yok, Facebook yok; ona laf söylersin diye… Ben şunu düşünüyorum, artık yoruldu, ‘Seçimi Muharrem alsın da ben kurtulayım mı’ demek istiyor?”

‘Makine gibi atıyor’

İnce, mitinginde şunları söyledi:

“* Yalan üstüne yalan söylüyor. Tek partili dönemde 75 kişilik sınıfta okumuş, öyle diyor. Cumhuriyet 1923’te kuruldu, tek partili dönem 1950’de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. Doğmadan dört sene önce ilkokula gitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Makine gibi saydırıyor, atıyor.

* Türkiye garip bir ülke oldu. Dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuz, zenginler mutludur. Türkiye’de fakirler de zenginler de mutsuz. Zenginler gelecek göremiyorlar, malının mülkünün garantisi yok.

* ‘Köpeklerin çektiği ambulans vardı’ diyor. ‘Ambulans yoktu’ diyor Ben 54 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Ya bu Sibirya ile ilgili film mi seyretti?”