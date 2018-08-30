Erdoğan İnce’yi ‘andı’: Bir nal bir atı, bir bölük bir ülkeyi kurtarır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı seçimlerindeki rakibi Muharrem İnce’yi andı: “Bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir bölüğü, bir bölük bir ülkeyi kurtarır.”

İnce, seçim meydanlarda sıklıkla “Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır!” sözünü kullanmıştı.

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Beştepe’de düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda konuşan cumhurbaşkanı, “Bir nal bir atı, bir at bir süvariyi, bir süvari bir bölüğü, bir bölük bir ülkeyi kurtarır” dedi.

Erdoğan’ın diğer mesajları şöyle: “Suriye’de Münbiç’i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlip’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz.”

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“Irak’ta sınırımızın Kandil istikametini güvenli hale getirmeye başlayarak, 34 yıllık bir başka tezgahı daha bozma yolunda adımlar atıyoruz.”

“Bundan çeyrek asır önce, Türkiye’yi 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomik olarak çok derin krizlere sokabiliyorlardı. Bugün bu rakamın 10-20 katı büyüklüğünde operasyonlara maruz kalıyor, yine de beklendiği gibi ekonomik çöküş yaşamıyoruz ve Allah’ın izniyle de yaşamayacağız.”

“Eskiden siyasi ve diplomatik olarak kolayca köşeye sıkıştırılabilen, Avrupa’da, Amerika’da rüzgar esse nezle olan bir Türkiye vardı. Bugün neredeyse her gün aleyhinde açıklamalar yapılmasına rağmen, malum kredi derecelendirme kuruluşlarının o sanal verdikleri notlarla bize provakatif dereceler ilan etmelerine rağmen biz kendi yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye’de yaşıyoruz.”