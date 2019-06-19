Erdoğan, İmamoğlu’nun önünü kesmek için ‘Ordu olayı davası’nı işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için Ordu havaalanında Ramazan Bayramı’nda yaşanan ‘VIP krizi’nin ‘henüz açılmamış’ davasının sonucuna işaret etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM’de, onbeş ulusal ve 200 yerel bölgesel radyonun ortak canlı yayınınındaki “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programına konuk olarak, Mehmet Akbay’ın sorularını yanıtladı.

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NTV’nin haberine göre Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan ‘VIP krizi’ olayında, Ordu valisinin konuyu yargıya taşıyacağını ve görülecek dava sonunda verilecek kararla Ekrem İmamoğlu’nun ‘önünün kesileceğini’ şöyle ifade etti: “İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir.”

‘Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesi için hazırız’

Erdoğan program sırasında, ‘Kürt olduğunu’ söylediği için 1999’da Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan ve 2000 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybedip aynı şehirde defnedilen sanatçı Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesi için hazır olduklarını, ‘ailesinin onayı halinde’ hemen bu konuda çalışmaya başlayacaklarını da şöyle ifade etti: “Kendi sanatçısına sahip çıkan değil, kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar ve ne oldu Ahmet, vatan topraklarında değil, gurbette durdu. Başbakanlığım döneminde, o zaman Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya’nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini de arzu ettim. Eşine de haber gönderdik. Bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna ‘nakli kubur’ deriz. Yani ‘kabrin taşınması’ deriz. Böyle bir şeye biz hazırız.”

Erdoğan, ‘Kürt kökenli’ vatandaşların AKP’ye giderek daha çok yaklaştıklarını da iddia etti: “Şırnak’ın, Eruh’un AK Parti’ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler. Kürt kökenli vatandaşlarımız bize inanmalı, ülkemizin bölünmesini asla istemiyoruz.”