Erdoğan ile Macron görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Erdoğan-Macron görüşmesinde, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kimsenin hakkında ‘gözü olmadığını’ ancak kendi haklarını da ‘kimseye yedirmeyeceğini’ vurgulayarak, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savunduklarını ifade etti.